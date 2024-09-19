Володин обвинил Европарламент в разжигании мировой ядерной войны
Володин: Призывы Европарламента ведут к войне с использованием ядерного оружия
Призывы Европарламента о разрешении использования Киевом дальнобойных ракет ведут к новой мировой войне. В ходе нового конфликта будет использоваться ядерное вооружение. С таким заявлением выступил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
«То, к чему призывает Европарламент, ведёт к мировой войне с использованием ядерного оружия. Прежде чем принимать такое решение, надо было вспомнить об уроках Второй мировой войны», — заявил Володин в своём телеграм-канале.
По его словам, россияне не по наслышке знают, что такое война. Он напомнил, что около 27 миллионов граждан Союза погибли во время борьбы с фашизмом. Депутат отметил, что Англия и США в тот период потеряли менее 800 000 человек, а потери России только в Сталинградской битве составили 1 130 000. Володин считает, что после подобных решений о снятии запрета на использование Киевом ракет, Европарламент должен самораспуститься.
Ранее Life.ru сообщал, что во время пленарной сессии Европарламента (ЕП) депутаты большинством голосов одобрили резолюцию, которая призывает государства Европы отменить наложенные на Киев ограничения по ударам западным оружием по целям в глубине территории России. За резолюцию проголосовали 425 парламентариев, против — 131, воздержались 63 депутата.
ТАСС / Чурусов Максим