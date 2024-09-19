Володин обвинил Европарламент в разжигании мировой ядерной войны

Призывы Европарламента о разрешении использования Киевом дальнобойных ракет ведут к новой мировой войне. В ходе нового конфликта будет использоваться ядерное вооружение. С таким заявлением выступил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«То, к чему призывает Европарламент, ведёт к мировой войне с использованием ядерного оружия. Прежде чем принимать такое решение, надо было вспомнить об уроках Второй мировой войны», — заявил Володин в своём телеграм-канале.

По его словам, россияне не по наслышке знают, что такое война. Он напомнил, что около 27 миллионов граждан Союза погибли во время борьбы с фашизмом. Депутат отметил, что Англия и США в тот период потеряли менее 800 000 человек, а потери России только в Сталинградской битве составили 1 130 000. Володин считает, что после подобных решений о снятии запрета на использование Киевом ракет, Европарламент должен самораспуститься.