Во время пленарной сессии Европарламента (ЕП) в Страсбурге депутаты большинством голосов одобрили резолюцию, которая призывает государства Европы отменить наложенные на Киев ограничения по ударам западным оружием по целям в глубине территории России. Результаты голосования опубликованы на сайте ЕП.

За резолюцию проголосовали 425 парламентариев, против — 131, воздержались 63 депутата. Стоит отметить, что подобные документы являются рекомендательными и страны ЕС не обязаны их исполнять.

«Европарламент призывает государства-члены немедленно снять ограничения на использование западных систем вооружения, поставленных на Украину, против законных военных целей на территории России, поскольку это препятствует способности Украины в полной мере реализовать своё право на самооборону в соответствии с международным правом и делает Украину уязвимой», — указано в документе.

В ЕП объявили, что Киев получает недостаточно боеприпасов и оружия, а запреты на их применения «угрожают подорвать принятые до сих пор усилия». Евродепутаты требуют направить Незалежной больше боеприпасов, в том числе немецкие ракеты Taurus.

Также Европарламент требует расширить список антироссийских санкций, ускорить процесс выделения Киеву кредита на 50 миллиардов евро, который будет погашаться доходами от замороженных активов РФ, и создать законодательную базу для окончательной «конфискации» этих средств в будущем. Отмечается, что парламентарии хотят активнее вытягивать средства на вооружение киевского режима путём «сбора добровольных пожертвований» с населения, в то время как государства собираются урезать эту статью расходов бюджета.