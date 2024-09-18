«Недальновидный шаг»: В Кремле объяснили заявление Столтенберга об ударах по России

Нежелание НАТО воспринимать всерьёз заявления президента России Владимира Путина насчёт последствий ударов по РФ западным оружием является недальновидным и непрофессиональным. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал утверждение генсека альянса Йенса Столтенберга о том, что организация якобы не станет частью украинского конфликта, если позволит ВСУ бить натовским оружием по российской территории.

«Такое показное желание не принимать в серьёзное внимание заявления российского президента — это шаг абсолютно недальновидный, непрофессиональный. Я скорее склонен это отнести к «уходящей натуре» господина Столтенберга», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Песков добавил, что через короткий период генсеку НАТО «уже не придётся нести ответственность за свои слова, тем не менее его позиция чрезвычайно провокационная и опасная». Напомним, ранее послы стран НАТО утвердили премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в качестве нового генсека альянса. Ожидается, что он сменит на этом посту Столтенберга уже 2 октября.