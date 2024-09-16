Изворотливый Столтенберг попытался отмазать НАТО из-за решения по ударам вглубь РФ

Столтенберг добавил, что НАТО не считает Иран и Северную Корею частью конфликта на Украине из-за якобы поставок военной помощи России. При этом РФ постоянно опровергала сведения об этих поставках. По словам генсека НАТО, на территории Незалежной не может быть мира в долгосрочной перспективе, пока Киев не вступит в альянс. При этом страны-члены НАТО пока не пришли к общему согласию по поводу приглашения Украины в военно-политический блок.