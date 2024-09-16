Изворотливый Столтенберг попытался отмазать НАТО из-за решения по ударам вглубь РФ
Столтенберг: НАТО не станет частью конфликта, если разрешит ВСУ удары вглубь РФ
НАТО не станет частью украинского конфликта, если страны Североатлантического альянса позволят Киеву бить вглубь России западным оружием. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Неправильно говорить, что мы станем частью конфликта», — сказал генсек НАТО в интервью Foreign Policy.
Столтенберг добавил, что НАТО не считает Иран и Северную Корею частью конфликта на Украине из-за якобы поставок военной помощи России. При этом РФ постоянно опровергала сведения об этих поставках. По словам генсека НАТО, на территории Незалежной не может быть мира в долгосрочной перспективе, пока Киев не вступит в альянс. При этом страны-члены НАТО пока не пришли к общему согласию по поводу приглашения Украины в военно-политический блок.
«Не может быть приглашения, пока страны-члены не договорятся. Для этого нужен консенсус, и у нас его пока нет», — подытожил Столтенберг.
Ранее Life.ru писал, что в НАТО ведётся обсуждение вопроса об оружейном карт-бланше для Киева. А спустя несколько дней генсек альянса Йенс Столтенберг вдруг с сожалением признал, якобы блок мало сделал для усиления ВСУ, намекнув на готовность исправить ситуацию легализацией дальнобойных атак вглубь России.
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