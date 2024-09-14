Столтенберг жалеет, что НАТО мало сделало для усиления Украины до 2022 года
Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / АР
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг полагает, что западные страны оказали Украине недостаточную помощь до 2022 года, чтобы помочь ей стать по-настоящему сильной в военном плане. Об этом политик сказал немецкому изданию FAZ.
«Я сожалею, что союзники по НАТО и сами США не сделали больше для того, чтобы раньше усилить Украину. В целом, предоставленные нами обучение (военных — прим. Life.ru) и вооружение были весьма ограничены. Мы могли бы сделать намного больше», — объяснил Столтенберг.
По его словам, раньше было несложно усилить Украину в военном отношении, однако Запад упустил этот момент, затягивая поставки вооружения. Так, Вашингтон длительное время не мог решиться отправить Киеву противотанковые ракеты, отметил генсек. Он добавил: «Сейчас мы вооружаем Украину для войны, тогда мы могли бы вооружить Украину, чтобы предотвратить войну».
По мнению Столтенберга, всё ещё остаются шансы выстроить диалог с Россией. Однако переговоры не должны исключать меры по укреплению военной мощи Киева, заключил он.
Ранее Владимир Зеленский вновь попросил союзников разрешить ВСУ бомбить РФ западным оружием на любой дистанции. Столтенберг уже публично пообещал, что в НАТО обсудят такую возможность, чтобы украинская армия могла «достать» до любого военного объекта на территории РФ.