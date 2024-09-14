Столтенберг жалеет, что НАТО мало сделало для усиления Украины до 2022 года 14 сентября, 13:01 Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / АР

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг полагает, что западные страны оказали Украине недостаточную помощь до 2022 года, чтобы помочь ей стать по-настоящему сильной в военном плане. Об этом политик сказал немецкому изданию FAZ.

«Я сожалею, что союзники по НАТО и сами США не сделали больше для того, чтобы раньше усилить Украину. В целом, предоставленные нами обучение (военных — прим. Life.ru) и вооружение были весьма ограничены. Мы могли бы сделать намного больше», — объяснил Столтенберг.

По его словам, раньше было несложно усилить Украину в военном отношении, однако Запад упустил этот момент, затягивая поставки вооружения. Так, Вашингтон длительное время не мог решиться отправить Киеву противотанковые ракеты, отметил генсек. Он добавил: «Сейчас мы вооружаем Украину для войны, тогда мы могли бы вооружить Украину, чтобы предотвратить войну».

По мнению Столтенберга, всё ещё остаются шансы выстроить диалог с Россией. Однако переговоры не должны исключать меры по укреплению военной мощи Киева, заключил он.

Авторы Татьяна Миссуми