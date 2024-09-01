В Норвегии обвинили Столтенберга во втягивании НАТО в катастрофу из-за поддержки ВСУ
Политолог Дизен: Генсек НАТО приблизил катастрофу, поддержав ВСУ под Курском
Поддержка генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом операции ВСУ в курском приграничье увеличивает риски полномасштабной конфронтации между альянсом и Россией. Таким образом высказался норвежский политолог Гленн Дизен.
«Раз уж мы нарушаем неформальные правила прокси-войн, поддерживая вторжение на территорию России, мы должны помнить, что рано или поздно ситуация изменится. Заявления о моральной праведности лишь ослепляют нас и не позволяют увидеть катастрофу, которую мы на себя навлекаем», — написал он в социальной сети X.
Напомним, что ВС Украины утром 6 августа напали на Курскую область. По последним данным от Минобороны РФ, за всё время боёв в регионе украинская сторона потеряла более 8,5 тысячи человек. В свою очередь, Штаты отрицают, что каким бы то ни было образом причастны к попытке вторгнуться на российскую территорию, Столтенберг также заявлял, что НАТО в подготовке атаки не участвовал.
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