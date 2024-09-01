В Норвегии обвинили Столтенберга во втягивании НАТО в катастрофу из-за поддержки ВСУ

«Раз уж мы нарушаем неформальные правила прокси-войн, поддерживая вторжение на территорию России, мы должны помнить, что рано или поздно ситуация изменится. Заявления о моральной праведности лишь ослепляют нас и не позволяют увидеть катастрофу, которую мы на себя навлекаем», — написал он в социальной сети X.