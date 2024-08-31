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Регион
31 августа, 07:24

Столтенберг отрицает причастность НАТО к удару ВСУ по Курской области

Йенс Столтенберг. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Йенс Столтенберг. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

НАТО не имеет какого-либо отношения к атаке Вооружённых сил Украины на Курскую область. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag, добавив, что Киев не доложил о данном решении заранее.

«Украина не обсуждала с НАТО свои планы наступления на Курскую область заранее. В этом отношении НАТО не играла никакой роли», — резюмировал политик.

Столтенберг отметил, что российские солдаты, танки и военные базы являются «законными целями», хоть наступление и является довольно рискованным. Однако Киев, отметил чиновник, сам решает, как «защищать» себя.

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Напомним, 6 августа ВСУ атаковали Курскую область. По данным Минобороны РФ, всего за время попыток прорыва противник потерял более 7,8 тысячи человек. В МИД заявляли, что последствие участия Запада в авантюре Киева может быть тяжёлым. Однако США отрицают причастность к вылазке.

Николай Рюмин
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