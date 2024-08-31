Столтенберг отрицает причастность НАТО к удару ВСУ по Курской области

НАТО не имеет какого-либо отношения к атаке Вооружённых сил Украины на Курскую область. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag, добавив, что Киев не доложил о данном решении заранее.

«Украина не обсуждала с НАТО свои планы наступления на Курскую область заранее. В этом отношении НАТО не играла никакой роли», — резюмировал политик.