Столтенберг вновь заговорил о мирном диалоге с Россией после выволочки от Путина
Столтенберг: Необходимо будет возобновить диалог с РФ о мире с Украиной
Готовящийся уйти в закат генсек НАТО Йенс Столтенберг решил ещё раз напомнить о своём существовании очередным утомительным заявлением о необходимости начать мирный диалог с Россией, в котором Украина должна выступать с позиции силы. По его словам, процесс должен начаться в некий «определённый момент».
«Я по-прежнему верю в диалог с Россией, связанный с обороной и сдерживанием. Мы должны быть сильными, чтобы вести содержательный диалог», — сказал Столтенберг газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, комментируя предупреждение президента РФ Владимира Путина в адрес НАТО.
Он заметил, что сейчас пространство для такого манёвра заметно поубавилось, его «почти нет по сравнению с 2014 годом». Столтенберг продолжает твердить, что диалог с Россией необходим, но он должен основываться «на силе Украины».
Кстати, 1 октября 2024 года Столтенберга на его посту должен сменить Марк Рютте. Нынешний генсек альянса на вопрос о своих дальнейших планах заявил, что очень хочет перебраться жить в Осло и написать мемуары, поскольку работа на высоком посту его более не привлекает.
Непонятно, зачем вообще кому-то читать мемуары одной из «говорящих голов», однако этот политик «второго плана» может в них помпезно описать, как он яростно добивался разрешения для Киева бомбить дальнобойным оружем территорию РФ, старательно искал новых врагов для альянса, никогда не скрывал радости от очередной эскалации украинского конфликта и всегда выступал против мирных соглашений, лишь бы Украина продолжала воевать.
ТАСС / AP / Stephanie Scarbrough