Готовящийся уйти в закат генсек НАТО Йенс Столтенберг решил ещё раз напомнить о своём существовании очередным утомительным заявлением о необходимости начать мирный диалог с Россией, в котором Украина должна выступать с позиции силы. По его словам, процесс должен начаться в некий «определённый момент».

«Я по-прежнему верю в диалог с Россией, связанный с обороной и сдерживанием. Мы должны быть сильными, чтобы вести содержательный диалог», — сказал Столтенберг газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, комментируя предупреждение президента РФ Владимира Путина в адрес НАТО.

Он заметил, что сейчас пространство для такого манёвра заметно поубавилось, его «почти нет по сравнению с 2014 годом». Столтенберг продолжает твердить, что диалог с Россией необходим, но он должен основываться «на силе Украины».