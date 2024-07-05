Генсек НАТО выступил против "Минска-3"

НАТО не хотелось бы "Минска-3". Альянс желает, чтобы у Киева были ресурсы для сдерживания России, поэтому для достижения мира за столом переговоров Украина должна получить ещё больше оружия. Такое мнение высказал генсек военного блока Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии саммита в Вашингтоне.

"Ситуация за столом переговоров тесно связана с ситуацией на поле боя... НАТО не хочет "Минска-3". НАТО хочет прекращения агрессии России и чтобы украинцы могли сдерживать [РФ]", — высказался Столтенберг.

Генсек НАТО призвал членов альянса предоставить ещё больше военной поддержки Киеву ради "справедливого переговорного решения" в будущем.

Саммит НАТО в Вашингтоне пройдёт 9–11 июля. Видимо, и НАТО, и Украина придерживаются мнения о том, что война должна непременно продолжаться. При этом Владимир Зеленский недоволен, что блок до сих пор не предоставил никакой конкретики по срокам вступления Украины, поэтому Киеву планируют пообещать предоставить некий "мост в альянс", чтобы поумерить аппетиты украинского политика.