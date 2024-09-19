Володин предупредил о риске ядерной войны из-за политики западных лидеров

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил серьёзные опасения по поводу текущей международной политики. По его словам, действия президента США Джо Байдена, французского лидера Эмманюэля Макрона, а также канцлера Германии Олафа Шольца могут спровоцировать глобальный конфликт, в том числе ядерную войну.

В интервью радио «Комсомольская правда» он подчеркнул, что обсуждения западных лидеров о применении высокоточного оружия и возможных ударов по территории России создают угрозу мирового масштаба.

«Байден, Макрон, Шольц обсуждают вопросы (Об использовании высокоточного оружия и нанесении ударов по территории России. — Прим.Life.ru), которые могут привести к трагической ситуации. И просто они развяжут мировую войну, ядерную. Этого нельзя делать. Они не понимают, что может произойти», — отметил депутат.

Спикер Госдумы также заверил, что Россия готова защищать своих граждан, и подчеркнул, что президент Владимир Путин примет все необходимые меры для обеспечения безопасности страны.