Володин предупредил о риске ядерной войны из-за политики западных лидеров
Володин: Действия Байдена, Макрона и Шольца могут привести к ядерной войне
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил серьёзные опасения по поводу текущей международной политики. По его словам, действия президента США Джо Байдена, французского лидера Эмманюэля Макрона, а также канцлера Германии Олафа Шольца могут спровоцировать глобальный конфликт, в том числе ядерную войну.
В интервью радио «Комсомольская правда» он подчеркнул, что обсуждения западных лидеров о применении высокоточного оружия и возможных ударов по территории России создают угрозу мирового масштаба.
«Байден, Макрон, Шольц обсуждают вопросы (Об использовании высокоточного оружия и нанесении ударов по территории России. — Прим.Life.ru), которые могут привести к трагической ситуации. И просто они развяжут мировую войну, ядерную. Этого нельзя делать. Они не понимают, что может произойти», — отметил депутат.
Спикер Госдумы также заверил, что Россия готова защищать своих граждан, и подчеркнул, что президент Владимир Путин примет все необходимые меры для обеспечения безопасности страны.
Ранее западные политики активно разогревали тему ядерного конфликта с Россией, предполагая, что США смогут остаться в стороне от возможной глобальной войны. Украинские удары по российской территории и обсуждения о применении британских ракет Storm Shadow только укрепили напряжение.
Life.ru