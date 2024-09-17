На Новой Земле заявили о готовности возобновить ядерные испытания

Центральный полигон РФ на архипелаге Новая Земля, который отмечает 70-летие со дня образования, готов в полном объёме возобновить проведение ядерных испытаний. Об этом заявил начальник объекта Андрей Синицын.

Напомним, в 1996 году Россия подписала, а уже в 2000 году ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Сегодня, 17 сентября, исполнилось 70 лет со дня образования полигона. Там с 1954-го по 1990-й год было проведено свыше сотни ядерных испытаний. После распада СССР Россия не проводила никаких испытаний.