На Новой Земле заявили о готовности возобновить ядерные испытания
Центральный полигон РФ на архипелаге Новая Земля, который отмечает 70-летие со дня образования, готов в полном объёме возобновить проведение ядерных испытаний. Об этом заявил начальник объекта Андрей Синицын.
«Полигон готов к возобновлению полномасштабной испытательной деятельности. Готов в полном объёме», — пояснил Синицын в интервью RG.ru.
По его словам, лабораторно-испытательная база и персонал в любой момент готовы начать испытания, если поступит необходимая команда.
Напомним, в 1996 году Россия подписала, а уже в 2000 году ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Сегодня, 17 сентября, исполнилось 70 лет со дня образования полигона. Там с 1954-го по 1990-й год было проведено свыше сотни ядерных испытаний. После распада СССР Россия не проводила никаких испытаний.
Ранее Life.ru сообщал, что в МИД РФ допустили возможность изменения ядерной доктрины России. По словам замглавы ведомства Сергея Рябкова, сдерживание при помощи ядерного арсенала, которое работало раньше, сейчас уже не так эффективно, что стало очевидно в ходе украинского конфликта. Глава российского дипведомства Сергей Лавров пояснил, что РФ в настоящее время уточняет свою ядерную доктрину, в том числе пункты об условиях применения тактического оружия.
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