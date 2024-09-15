«Впервые с 1990 года»: НАТО спрогнозировали «ядерный» ответ Путина на роковой шаг против России

Западные аналитики не исключают, что Россия может провести первые с 1990 года ядерные испытания в случае разрешения НАТО использовать иностранные дальнобойные ракеты для ударов ВСУ по объектам на территории РФ. Мнением аналитиков о возможном ответе президента РФ Владимира Путина на такие атаки поделился Reuters.

Агентство отметило, что на сегодняшний день напряжённость между Востоком и Западом, которая напрямую связана с конфликтом на Украине, входит в более опасную фазу. Например, эксперт по вопросам вооружений из Института исследований мира и политики безопасности в Гамбурге Ульрих Кюн назвал события «драматической эскалацией конфликта».

«Ядерные испытания стали бы чем-то совершенно новым. Я бы не стал это исключать», – заявил эксперт.

Ещё один аналитик и специалист по безопасности из Инсбрукского университета в Австрии Герхард Манготт заявил, что Россия способна продемонстрировать свою мощь. Для этого ей необходимо взорвать тактическое ядерное оружие где-то на востоке страны.

По оценке экспертов, ядерное оружие РФ способно усилить удары по критически важным объектам инфраструктуры на территории Украины. Тогда основная трагедия военного конфликта ляжет на плечи Киева.