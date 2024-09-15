«Впервые с 1990 года»: НАТО спрогнозировали «ядерный» ответ Путина на роковой шаг против России
Reuters: Ответом России на дальнобойные удары ВСУ могут стать ядерные испытания
Западные аналитики не исключают, что Россия может провести первые с 1990 года ядерные испытания в случае разрешения НАТО использовать иностранные дальнобойные ракеты для ударов ВСУ по объектам на территории РФ. Мнением аналитиков о возможном ответе президента РФ Владимира Путина на такие атаки поделился Reuters.
Агентство отметило, что на сегодняшний день напряжённость между Востоком и Западом, которая напрямую связана с конфликтом на Украине, входит в более опасную фазу. Например, эксперт по вопросам вооружений из Института исследований мира и политики безопасности в Гамбурге Ульрих Кюн назвал события «драматической эскалацией конфликта».
«Ядерные испытания стали бы чем-то совершенно новым. Я бы не стал это исключать», – заявил эксперт.
Ещё один аналитик и специалист по безопасности из Инсбрукского университета в Австрии Герхард Манготт заявил, что Россия способна продемонстрировать свою мощь. Для этого ей необходимо взорвать тактическое ядерное оружие где-то на востоке страны.
По оценке экспертов, ядерное оружие РФ способно усилить удары по критически важным объектам инфраструктуры на территории Украины. Тогда основная трагедия военного конфликта ляжет на плечи Киева.
Ранее сам Владимир Путин прокомментировал возможное разрешение Киеву использовать западное оружие для ударов вглубь России. Глава государство заявил, что такое решение кардинально изменит суть конликта. Тогда в спорт между Россией и украиной войдёт и НАТО. Организация будет прямым участником боевых действий.
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