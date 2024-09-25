Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией
Зеленский выступил на заседании СБ ООН против проведения переговоров с Россией
Владимир Зеленский выступил против переговоров с Россией для решения конфликта на Украине. Заявление он озвучил в ходе выступления на заседании Совбеза ООН.
«Этот конфликт не может быть решён переговорами, нужны действия. <...> Россию можно только принудить к миру», — заявил Зеленский.
Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский прибыл в США, где, в частности, собирается выступить на Генеральной ассамблее ООН. Известно, что он планирует показать американскому лидеру Джо Байдену, кандидатам в главы государства Камале Харрис и Дональду Трампу авторский «план победы». Их встреча должна состояться 26 сентября. СМИ также узнали, что «план победы» Зеленского состоит из пяти пунктов.
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