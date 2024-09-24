Байден в своей последней речи на Генассамблее ООН один раз упомянул Путина

Лидер Соединённых Штатов Джо Байден, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, упомянул российского президента Владимира Путина. В рамках своей речи, которая длилась около 25 минут, он затронул тему Украины и бездоказательно обвинил главу РФ в стремлении «разрушить» соседнюю страну.

«Путин не добивается своей основной цели: Украина не разрушена, а НАТО стало больше, сильнее и более объединённым, чем когда-либо, с двумя новыми членами — Финляндией и Швецией», — сказал Байден.

В прошлом году президент Штатов в своей речи на Генассамблее ООН 10 раз упомянул ситуацию вокруг Украины, но ничего не сказал о Путине.