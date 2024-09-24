Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 сентября, 17:40

Байден в своей последней речи на Генассамблее ООН один раз упомянул Путина

Лидер Соединённых Штатов Джо Байден, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, упомянул российского президента Владимира Путина. В рамках своей речи, которая длилась около 25 минут, он затронул тему Украины и бездоказательно обвинил главу РФ в стремлении «разрушить» соседнюю страну.

«Путин не добивается своей основной цели: Украина не разрушена, а НАТО стало больше, сильнее и более объединённым, чем когда-либо, с двумя новыми членами — Финляндией и Швецией», — сказал Байден.

В прошлом году президент Штатов в своей речи на Генассамблее ООН 10 раз упомянул ситуацию вокруг Украины, но ничего не сказал о Путине.

Напомним, сегодня Байден приехал в штаб-квартиру ООН для «прощальной» речи — это его последнее выступление на таком уровне в качестве президента США. Как сообщал Life.ru, в ходе выступления он подчеркнул, что Штаты должны прекратить эру войны, которая началась после атаки террористов на здания Всемирного торгового центра и Пентагона 11 сентября 2001 года.

Байден на Генассамблее ООН пошутил, что выглядит на 40 лет
Байден на Генассамблее ООН пошутил, что выглядит на 40 лет
Обложка ©

Flickr / The White House

Наталья Демьянова
  • Новости
  • США
  • Джо Байден
  • Путин
  • ООН
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров