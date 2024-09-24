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24 сентября, 15:10

Байден: США должны прекратить эру войны, начавшуюся 11 сентября 2001 года

США должны прекратить эру войны, которая началась после атаки террористов на здания Всемирного торгового центра и Пентагона 11 сентября 2001 года. Об этом заявил американский президент Джо Байден, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Он напомнил, что 23 года назад террористы из «Аль-Каиды»* по приказу Усамы бен Ладена атаковали Штаты.

«Мы совершили над ним правосудие. Нам нужно положить конец эпохе войны, которая началась 11 сентября», — сказал Байден.

Американский лидер также отметил, что когда он был вице-президентом при Бараке Обаме, Штаты прекратили военные операции в Ираке, а уже во время его президентства американский военный контингент покинул Афганистан. По словам Байдена, это «было трудное, но правильное решение».

А ранее сообщалось, что администрация Байдена начала переживать из-за конфликта между Израилем и Ливаном. Утверждается, что сейчас Вашингтон проводит различные переговоры с представителями Тель-Авива, чтобы предотвратить дальнейшее расширение эскалации.

Times: Байден вряд ли снимет ограничения на удары по РФ на встрече с Зеленским
Times: Байден вряд ли снимет ограничения на удары по РФ на встрече с Зеленским

*Деятельность террористической организации запрещена в России по решению суда.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Prashantrajsingh

Наталья Демьянова
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