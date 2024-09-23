Times: Байден вряд ли снимет ограничения на удары по РФ на встрече с Зеленским

На встрече с Владимиром Зеленским в Вашингтоне, как предполагает британское издание Times, Джо Байден вряд ли объявит о снятии ограничений на использование Украиной дальнобойных ракет для ударов по российским территориям. Это решение остается за США и Великобританией, и вероятность его изменения остаётся крайне низкой.

Запланированное на среду выступление Зеленского на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке предваряет его встречу с Байденом в четверг. Ожидается, что во время этого разговора лидеры обсудят не только текущее состояние конфликта, но и «стратегическое планирование Украины и поддержку США».

Источники в НАТО утверждают, что разрешение на использование украинской армией дальнобойных ракет, таких как британские Storm Shadow, остаётся в руках Вашингтона и Лондона. Даже если это разрешение будет предоставлено, оно не способно кардинально изменить ход событий на фронте.