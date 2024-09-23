Times: Байден вряд ли снимет ограничения на удары по РФ на встрече с Зеленским
На встрече с Владимиром Зеленским в Вашингтоне, как предполагает британское издание Times, Джо Байден вряд ли объявит о снятии ограничений на использование Украиной дальнобойных ракет для ударов по российским территориям. Это решение остается за США и Великобританией, и вероятность его изменения остаётся крайне низкой.
Запланированное на среду выступление Зеленского на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке предваряет его встречу с Байденом в четверг. Ожидается, что во время этого разговора лидеры обсудят не только текущее состояние конфликта, но и «стратегическое планирование Украины и поддержку США».
Источники в НАТО утверждают, что разрешение на использование украинской армией дальнобойных ракет, таких как британские Storm Shadow, остаётся в руках Вашингтона и Лондона. Даже если это разрешение будет предоставлено, оно не способно кардинально изменить ход событий на фронте.
Ранее американский президент Джо Байден подчеркнул, что не давал Украине разрешения на использование американского оружия для ударов вглубь российской территории. На брифинге он лаконично ответил «нет» на соответствующий вопрос, оставив ясной позицию Вашингтона по этому вопросу.
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