Страны ООН приняли «Пакт будущего», РФ не присоединилась к документу
Страны-участницы Организации Объединённых Наций (ООН) одобрили «Пакт будущего» в рамках Саммита будущего. Однако Россия и ряд других делегатов указали на нарушения, возникшие в ходе процедуры рассмотрения документа, сообщает ТАСС.
«Строго говоря, нам нечего принимать сегодня», — заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин во время заседания.
Он предложил ООН отложить принятие Пакта, ведь не все положения документа были согласованы. РФ, представляя также Белоруссию и Никарагуа, заявила о намерении внести поправку в документ. Однако после голосования это предложение было отклонено. Вершинин в свою очередь отметил, что РФ «дистанцируется от консенсуса» по «Пакту будущего». По его словам, в особенности решение российской делегации касается положений о разоружении.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский же назвал «Пакт будущего» ударом по Всемирной организации. Дипломат отметил, что при принятии документа ООН поступилась собственными принципами в угоду некоторым делегациям, а остальным же не хватило смелости «протестовать и отстаивать свои права». По словам Полянского, именно последние и будут нести ответственность за последствия принятия этого документа.
Саммит будущего проходит с 22 по 23 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в преддверии общеполитической дискуссии 79-й сессии Генассамблеи Всемирной организации.
Ранее стало известно, что российская делегация во главе с Сергеем Лавровым посетит Нью-Йорк 28 сентября для участия в Генассамблее ООН. Министр также планирует провести переговоры с генсеком организации Антониу Гутерришем. СМИ также рассказывали, что во время Генассамблеи ООН будет принято решение по ударам западными дальнобойными ракетами вглубь российских территорий.
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