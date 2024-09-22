Страны ООН приняли «Пакт будущего», РФ не присоединилась к документу

Страны-участницы Организации Объединённых Наций (ООН) одобрили «Пакт будущего» в рамках Саммита будущего. Однако Россия и ряд других делегатов указали на нарушения, возникшие в ходе процедуры рассмотрения документа, сообщает ТАСС.

«Строго говоря, нам нечего принимать сегодня», — заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин во время заседания.

Он предложил ООН отложить принятие Пакта, ведь не все положения документа были согласованы. РФ, представляя также Белоруссию и Никарагуа, заявила о намерении внести поправку в документ. Однако после голосования это предложение было отклонено. Вершинин в свою очередь отметил, что РФ «дистанцируется от консенсуса» по «Пакту будущего». По его словам, в особенности решение российской делегации касается положений о разоружении.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский же назвал «Пакт будущего» ударом по Всемирной организации. Дипломат отметил, что при принятии документа ООН поступилась собственными принципами в угоду некоторым делегациям, а остальным же не хватило смелости «протестовать и отстаивать свои права». По словам Полянского, именно последние и будут нести ответственность за последствия принятия этого документа.