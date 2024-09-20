Лавров приготовил колоссальную программу для Генассамблеи ООН
Рябков: У Лаврова намечена колоссальная программа встреч на полях ГА ООН
Колоссальная программа встреч ожидает главу МИД РФ Сергея Лаврова в Нью-Йорке, где пройдёт неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Об этом в разговоре с журналистами рассказал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
«У министра колоссальная программа встреч. Очень много конференций, мероприятий, безотносительно Украины. Генассамблея начинается весьма энергично, я уверен, что она и пройдет, показав нашим противникам, что свет клином на этом на всём не сошелся», — сообщил замглавы российского дипведомства.
Ранее стало известно, что российская делегация во главе с Сергеем Лавровым посетит Нью-Йорк 28 сентября для участия в Генассамблее ООН, которая пройдёт там с 24 по 30 числа месяца. Он также планирует провести переговоры с генсеком организации Антониу Гутерришем. СМИ также рассказывали, что во время ГА Всемирной организации будет принято решение по ударам западными дальнобойными ракетами вглубь РФ.
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