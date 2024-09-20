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20 сентября, 07:45

Лавров приготовил колоссальную программу для Генассамблеи ООН

Рябков: У Лаврова намечена колоссальная программа встреч на полях ГА ООН

Колоссальная программа встреч ожидает главу МИД РФ Сергея Лаврова в Нью-Йорке, где пройдёт неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Об этом в разговоре с журналистами рассказал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«У министра колоссальная программа встреч. Очень много конференций, мероприятий, безотносительно Украины. Генассамблея начинается весьма энергично, я уверен, что она и пройдет, показав нашим противникам, что свет клином на этом на всём не сошелся», — сообщил замглавы российского дипведомства.

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Ранее стало известно, что российская делегация во главе с Сергеем Лавровым посетит Нью-Йорк 28 сентября для участия в Генассамблее ООН, которая пройдёт там с 24 по 30 числа месяца. Он также планирует провести переговоры с генсеком организации Антониу Гутерришем. СМИ также рассказывали, что во время ГА Всемирной организации будет принято решение по ударам западными дальнобойными ракетами вглубь РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Владимир Озеров
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