Лавров приготовил колоссальную программу для Генассамблеи ООН

Колоссальная программа встреч ожидает главу МИД РФ Сергея Лаврова в Нью-Йорке, где пройдёт неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Об этом в разговоре с журналистами рассказал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«У министра колоссальная программа встреч. Очень много конференций, мероприятий, безотносительно Украины. Генассамблея начинается весьма энергично, я уверен, что она и пройдет, показав нашим противникам, что свет клином на этом на всём не сошелся», — сообщил замглавы российского дипведомства.