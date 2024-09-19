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19 сентября, 09:35

В Польше предложили провести референдум по Крыму через 20 лет

Глава МИД Польши Сикорский: Варшава могла бы передать Крым под мандат ООН

Руководитель польского Министерства иностранных дел Радослав Сикорский озвучил идею о том, чтобы передать Крым под мандат ООН с целью провести референдумы о его статусе через 20 лет. Своим предложением дипломат поделился на встрече YES в Киеве.

Он отметил, что полуостров символически важен для президента России Владимира Путина и для нашей страны, однако обратил внимание, что он представляет стратегическую важность и для Украины.

«Поэтому я не вижу, как они смогут договориться без демилитаризации Крыма. Мы могли бы передать его под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки того, кто являются законными жителями, и тому подобное. <...> И мы могли бы отложить это на 20 лет», — сказал Сикорский, его слова приводит украинское издание «Страна.ua».

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Ранее Life.ru рассказывал о том, что Владимир Зеленский лично встречался с польской делегацией 13 сентября. Если верить сообщениям республиканских СМИ, то беседа с Радославом Сикорским у главы киевского режима закончилась скандалом. Со слов участников встречи, Зеленский разговаривал с дипломатом грубым тоном и задавал ему провокационные вопросы. Одним из таких стала тема Волынской резни, из которой польская сторона, как выразился экс-КВНщик, делает трагедию.

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ТАСС / АР / Mark Schiefelbein

Юрий Лысенко
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