В Польше предложили провести референдум по Крыму через 20 лет
Глава МИД Польши Сикорский: Варшава могла бы передать Крым под мандат ООН
Руководитель польского Министерства иностранных дел Радослав Сикорский озвучил идею о том, чтобы передать Крым под мандат ООН с целью провести референдумы о его статусе через 20 лет. Своим предложением дипломат поделился на встрече YES в Киеве.
Он отметил, что полуостров символически важен для президента России Владимира Путина и для нашей страны, однако обратил внимание, что он представляет стратегическую важность и для Украины.
«Поэтому я не вижу, как они смогут договориться без демилитаризации Крыма. Мы могли бы передать его под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки того, кто являются законными жителями, и тому подобное. <...> И мы могли бы отложить это на 20 лет», — сказал Сикорский, его слова приводит украинское издание «Страна.ua».
Ранее Life.ru рассказывал о том, что Владимир Зеленский лично встречался с польской делегацией 13 сентября. Если верить сообщениям республиканских СМИ, то беседа с Радославом Сикорским у главы киевского режима закончилась скандалом. Со слов участников встречи, Зеленский разговаривал с дипломатом грубым тоном и задавал ему провокационные вопросы. Одним из таких стала тема Волынской резни, из которой польская сторона, как выразился экс-КВНщик, делает трагедию.
ТАСС / АР / Mark Schiefelbein