В Польше предложили провести референдум по Крыму через 20 лет

Руководитель польского Министерства иностранных дел Радослав Сикорский озвучил идею о том, чтобы передать Крым под мандат ООН с целью провести референдумы о его статусе через 20 лет. Своим предложением дипломат поделился на встрече YES в Киеве.

Он отметил, что полуостров символически важен для президента России Владимира Путина и для нашей страны, однако обратил внимание, что он представляет стратегическую важность и для Украины.

«Поэтому я не вижу, как они смогут договориться без демилитаризации Крыма. Мы могли бы передать его под мандат ООН с миссией по подготовке честного референдума после проверки того, кто являются законными жителями, и тому подобное. <...> И мы могли бы отложить это на 20 лет», — сказал Сикорский, его слова приводит украинское издание «Страна.ua».