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17 сентября, 19:59

«Любят друг друга»: Грызню Зеленского и Сикорского сравнили с отношениями кошки и собаки

Эксперт Дудчак сравнил ссору Зеленского и Сикорского с конфликтом кошки и собаки

Зеленский и Сикорский. Обложка © Telegram Zelenskiy / Official, © TACC / AP

Зеленский и Сикорский. Обложка © Telegram Zelenskiy / Official, © TACC / AP

Единственной нитью, которая связывает Украину и Польшу, является русофобия. Об этом заявил политолог Александр Дудчак. Таким образом он прокомментировал информацию о ссоре Владимира Зеленского и главы МИД Польши Радослава Сикорского.

«Изображение того, что у Польши и Украины такие замечательные отношения, — навязанная им политика. На самом деле они друг друга любят как кошка с собакой. Отношения традиционно ужасные», — цитирует политолога RT.

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Дудчак уверен, что страны «загрызли» бы друг друга без общей русофобской идеи. В отношениях Польши и Украины довольно много подводных камней, отметил эксперт.

Напомним, что 13 сентября Зеленский встретился с делегацией из Польши. Разговор с главой польского МИД не задался. Участники встречи утверждают, что Зеленский общался в неподобающем тоне и поднимал провокационные темы. В частности, он поднял вопрос о Волынской резне, сказав, что Польша должна перестать делать из этого события трагедию.

Полина Никифорова
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