«Любят друг друга»: Грызню Зеленского и Сикорского сравнили с отношениями кошки и собаки

Единственной нитью, которая связывает Украину и Польшу, является русофобия. Об этом заявил политолог Александр Дудчак. Таким образом он прокомментировал информацию о ссоре Владимира Зеленского и главы МИД Польши Радослава Сикорского.

«Изображение того, что у Польши и Украины такие замечательные отношения, — навязанная им политика. На самом деле они друг друга любят как кошка с собакой. Отношения традиционно ужасные», — цитирует политолога RT.

Дудчак уверен, что страны «загрызли» бы друг друга без общей русофобской идеи. В отношениях Польши и Украины довольно много подводных камней, отметил эксперт.