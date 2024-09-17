В Киеве обсуждают возможность отказа от возвращения утраченных в конфликте с Россией территорий, однако это решение остаётся скрытым от общественности. Об этом говорится в статье чешской газеты Lidovky.

Источники в материале указывают на отсутствие надежды на положительный исход конфликта с Россией, что обусловлено нехваткой финансовой поддержки со стороны Запада. Это лишает украинские вооружённые силы шансов на успешное наступление. Эксперты предполагают, что Украина в ближайшем будущем может быть вынуждена официально или неофициально отказаться от своих территориальных претензий.

«Однако публично Владимир Зеленский, правительство и оппозиционные политики этот вариант отвергают. Ведь признай они обратное, они совершили бы политическое самоубийство на Украины», — указано в материале.