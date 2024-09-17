В Чехии узнали, в чём боится признаться Зеленский
Lidovky: Киев рассматривает отказ от возвращения территорий, но скрывает это
В Киеве обсуждают возможность отказа от возвращения утраченных в конфликте с Россией территорий, однако это решение остаётся скрытым от общественности. Об этом говорится в статье чешской газеты Lidovky.
Источники в материале указывают на отсутствие надежды на положительный исход конфликта с Россией, что обусловлено нехваткой финансовой поддержки со стороны Запада. Это лишает украинские вооружённые силы шансов на успешное наступление. Эксперты предполагают, что Украина в ближайшем будущем может быть вынуждена официально или неофициально отказаться от своих территориальных претензий.
«Однако публично Владимир Зеленский, правительство и оппозиционные политики этот вариант отвергают. Ведь признай они обратное, они совершили бы политическое самоубийство на Украины», — указано в материале.
Ранее Владимир Зеленский объявил, что мирный план Украины почти готов и находится на стадии завершения. Этот документ будет представлен международным союзникам на следующей неделе.
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