5 самых нелепых законов, принятых за последние годы на Украине Какие абсурдные и смешные законы об украинцах, фильмах и браке принимают сейчас на Украине и кто за ними стоит — в материале Life.ru 16 сентября, 21:20 Законы на Украине принимают то нелепые, то смешные, то страшные. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light, © Freepik / cookie_studio

Украина — страна парадоксов. Её чиновники вместо того, чтобы думать о сохранении государства и о том, что впереди долгая, холодная зима, занимаются изобретением новых законов, которые лишь подчёркивают абсурдность существующей власти.

Заключение брака онлайн

Теперь, чтобы выйти замуж на Украине, необязательно идти в загс. Фото © Shutterstock / FOTODOM / BLACKDAY

Например, в 2024 году на Украине разрешили заключать браки онлайн. Для этого существует специальное приложение «Дия». Министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров уже сообщил журналистам радостную весть о том, что теперь на бракосочетание граждане Незалежной будут тратить всего 30 минут. После заполнения формы и официального цифрового заключения брака цифровое свидетельство о бракосочетании будет храниться в «Дии». Бумажное пришлют по почте.

Выгода для украинского общества действительно огромная. Теперь можно заключать браки, даже не будучи знакомыми друг с другом. Можно заключить брак с одиноким бойцом на передовой, которому нечего терять, быстро стать вдовой, получить положенные выплаты или наследовать имущество, а можно заключить брак с заключённым. Но тут, скорее, будет наоборот. Зная предприимчивость украинских мошенников и их технические возможности, можно предположить, что теперь многие украинцы и украинки обнаружат себя замужем или женатыми на совершенно незнакомых людях. Разгул преступности обеспечен. Остаётся лишь один вопрос: а разведёт «Дия» так же быстро?

Прощение дезертирам

Западные журналисты считают украинцев нацией в бегах. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vanja Stokic

Западные журналисты считают, что украинцы — это нация в бегах. И действительно, на сегодня с Украины выехало больше 14 миллионов человек, и они не собираются возвращаться. Не хотят воевать и те, кто остался внутри Украины. С начала 2024 года из воинских частей и прямо с фронта дезертировало не менее 10 000 человек. Именно столько уголовных дел возбудила украинская Фемида против граждан, не желающих становиться пушечным мясом. Один из командиров ВСУ даже посетовал, что по дороге на фронт сбегает до 30% личного состава.

Поэтому Верховная рада в августе 2024 года пожалела дезертиров и приняла закон об их защите. Если дезертир сбежал в первый раз и выразил желание исправиться, наказывать его не будут. Просто вернут в окопы. Всего же с начала СВО на Украине возбуждено уже 80 000 уголовных дел против дезертиров. Видимо, украинцы решили не томить их в тюрьмах, а просто отправить на передовую. Где-то же надо брать резервы.

Поддержка Голливуда на Украине

Иностранные режиссёры теперь могут пользоваться поддержкой украинского бюджета. Фото © Freepik

В 2019 году украинские законодатели озаботились продвижением украинской культуры в иностранном кинематографе. Одним из авторов закона стал Александр Ткаченко — экс-продюсер киевского телеканала «1+1», позже ставший депутатом от партии «Слуга народа».Он заявил, что западные кинокомпании снимают свои фильмы и сериалы по всей Восточной Европе, а Украину до сих пор обходят. Так, «Игры престолов» снимались в Хорватии, сериал «Чернобыль» снимали в Прибалтике, а фильмы с Джеймсом Бондом — в Чехии. Обидно.

Чтобы привлечь Голливуд, Рада приняла закон, по которому каждый из иностранных фильмов, сцены которого снимаются на Украине, теперь пользуется поддержкой украинского бюджета. Правда, есть условие: фильм должен содержать сцены объёмом не меньше 3%, в которых герои читают украинские книги, пусть даже и в переводе. Если учесть, что продолжительность фильмов составляет полтора-два часа, сцены с чтением должны длиться от трёх до пяти минут. А если это сериал, то его снимать вообще лучше в украинской библиотеке.

Закон победившего феминизма

Как известно, при «проклятом советском режиме» женщинам запрещалось работать на тяжёлых работах. В 2024 году украинцы решили в очередной раз отречься от советского прошлого и расширили перечень профессий, в которых могут работать женщины. Теперь украинки без проблем могут стать сапёрами, шахтёрами, гранатомётчиками и дальнобойщиками. Феминизм победил. Впрочем, альтернатива может стать ещё страшнее: режим Зеленского жаждет отправить женщин в окопы независимо от профессии.

Закон против народа

Русские объявлены пришлыми. Фото © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Ну и, наверное, самым нелепым и абсурдным законом украинских депутатов можно назвать закон 2021 года, по которому русское население было лишено статуса коренного народа Украины. Зато в соответствии с законом на территории Украины всегда жили крымские татары, крымчаки и караимы, ну и, конечно, украинцы — носители «великого» украинского языка и прекрасной украинской государственности. Законопроект в Раде не поддержали только представители партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Закон о телефонах заключённым

Вообще, депутаты Украины удивляют своими инициативами. Например, за последние годы они озаботились положением заключённых. Видимо, уголовников, потому что ну кто же будет заботиться о политических заключённых, которых в СБУ тысячи?

Депутаты уже позволили им содержать в камерах домашних животных, например рыбок, а ещё разрешили пользоваться интернетом и телефонами. Правда, на платной основе. Действительно, зачем пускать деятельность мошенников на самотёк, когда можно с этого заработать? В законе пользование интернетом или телефоном называется «услугой». То есть если вам откуда-то издалека звонит мошенник, то не исключено, что это украинский зэк. Заплатил по тарифу, получил телефон, теперь вас разводит.

Увы, над этими законами можно смеяться, ими можно возмущаться, но на деле все они — лишь часть гибридной войны Запада, объявленной русскому народу. Это надо помнить.

Авторы Майя Новик