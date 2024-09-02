Отбывали пожизненное: «Днепропетровские маньяки» подписали контракт с ВСУ и смылись с оружием

На Украине разыскивают двух заключённых, сбежавших с оружием после подписания контракта с ВСУ. Причём зэки эти — не обычные сидельцы, а известные в Незалежной «днепропетровские маньяки», орудовавшие в «нулевых». Изверги забивали случайных прохожих молотком и отвёрткой, успев загубить минимум 21 душу.