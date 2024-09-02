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Регион
2 сентября, 15:32

Отбывали пожизненное: «Днепропетровские маньяки» подписали контракт с ВСУ и смылись с оружием

На Украине ищут двух маньяков, сбежавших после заключения контракта с ВСУ

На Украине разыскивают двух заключённых, сбежавших с оружием после подписания контракта с ВСУ. Причём зэки эти — не обычные сидельцы, а известные в Незалежной «днепропетровские маньяки», орудовавшие в «нулевых». Изверги забивали случайных прохожих молотком и отвёрткой, успев загубить минимум 21 душу.

«Днепропетровские маньяки», разыскиваемые на Украине после побега из военной части. Фото © Telegram / «Военный обозреватель»

«Днепропетровские маньяки», разыскиваемые на Украине после побега из военной части. Фото © Telegram / «Военный обозреватель»

Как пишет телеграм-канал «Военный обозреватель», убийцы отбывали пожизненное наказание. Сбежали они на «родной» Днепропетровщине.

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Напомни, в мае Верховная рада приняла закон о мобилизации заключённых. Согласно документу, вступить в ряды ВСУ могут совершившие только нетяжкие преступления. Так что как «днепропетровские маньяки» смогли примерить военную форму, остаётся загадкой.

Обложка ©

Telegram / «Военный обозреватель»

Матвей Константинов
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