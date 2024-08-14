В двух бригадах Вооружённых сил Украины зафиксированы вспышки отрытой формы туберкулёза с летальным исходом. Как рассказали в беседе с корреспондентами РИА "Новости" члены пророссийского подполья Херсона, всему виной мобилизованные заключённые, которые уже были заражены этой болезнью.

Собеседники информагентства сообщили, что крупная вспышка наблюдается в рядах 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, развёрнутой на оккупированных территориях Херсонской области. Они считают, что это явление вызвано вступлением в украинскую армию заключённых, которые попали туда в рамках тотальной мобилизации на территории Незалежной.

"Открытая форма туберкулёза выявлена у военнослужащих 137-го отдельного батальона этой бригады. По нашим данным, там уже имеются летальные случаи", — рассказали в подполье.

Представители сопротивления подчеркнули, что киевский режим пытается скрыть информацию о вспышках туберкулёза. Также они сообщили об аналогичной ситуации в 81-й отдельной аэромобильной бригаде ВСУ, которая орудует на территории Донецкой Народной Республики.