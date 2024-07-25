Диарея вместо контрнаступа: "Окопная болезнь" ползёт по рядам ВСУ

Отсутствие средств личной гигиены и тотальная антисанитария привели к вспышке ротавирусной инфекции в рядах украинской армии. Особенно серьёзно пострадали члены 92-й отдельной штурмовой бригады, которые провели длительное время на передовой на Липцовском направлении. Подробнее о том, что такое "окопная болезнь", рассказал ветеран боевых действий майор запаса Олег Деревнин.

Название "окопная болезнь" появилось довольно давно. Так солдаты на фронте называют ротавирусную инфекцию, которую легко подхватить в антисанитарных условиях. Как следствие, заболевший чувствует недомогание, слабость и страдает от несварения желудка.

"У нас в Афганистане был отдельный госпиталь, который так и назывался — "инфекционка". В основном там лечили от гепатита, желтухи, реже тифа. Это болезни "грязных рук", хотя можно было подхватить инфекцию даже в пределах расположения, где была так называемая хлораторная, где фильтровали воду. С лёгкими формами болезни лечили на месте, у кого тяжелее — отправляли в госпитали в Союз", — поделился ветеран в беседе с aif.ru, отметив, что при первых же симптомах солдат отправляли в госпиталь.