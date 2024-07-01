Сальдо оценил вероятность распространения холеры на левый берег Днепра
Сальдо назвал невозможным распространение холеры на левый берег Днепра
Херсонская область. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RONEDYA
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо оценил вероятность распространения эпидемии холеры на левый берег Днепра. В беседе с РИА "Новости" он сообщил, что это практически невозможно.
"Распространение эпидемии именно от заболевших с правого берега практически невозможно — контакты между берегами не осуществляются. А потенциальные источники инфекции находятся под постоянным контролем наших санитарно-эпидемиологических служб и МЧС. Здесь контроль не ослабляется ни на минуту", — заявил Сальдо.
Чиновник напомнил, что условия для распространения болезни вызвал подрыв Каховской ГЭС, который Киев осуществил в июне прошлого года. Основными причинами вспышки недуга могло послужить засорение русла Днепра телами убитых солдат ВСУ, а также отсутствие санитарного контроля на правом берегу Херсонской области.
Напомним, 21 июня стало известно, что в подконтрольном украинским войскам Херсоне произошла вспышка холеры. Тогда сообщалось о 12 жертвах болезни. В основном это военные, но фиксируются случаи заражения и среди гражданских. Сотрудники Роспотребнадзора заявили, что приняли все меры для предотвращения распространения холеры в РФ.