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1 июля, 03:49

Сальдо оценил вероятность распространения холеры на левый берег Днепра

Сальдо назвал невозможным распространение холеры на левый берег Днепра

Херсонская область. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RONEDYA

Херсонская область. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RONEDYA

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо оценил вероятность распространения эпидемии холеры на левый берег Днепра. В беседе с РИА "Новости" он сообщил, что это практически невозможно.

"Распространение эпидемии именно от заболевших с правого берега практически невозможно — контакты между берегами не осуществляются. А потенциальные источники инфекции находятся под постоянным контролем наших санитарно-эпидемиологических служб и МЧС. Здесь контроль не ослабляется ни на минуту", — заявил Сальдо.

Чиновник напомнил, что условия для распространения болезни вызвал подрыв Каховской ГЭС, который Киев осуществил в июне прошлого года. Основными причинами вспышки недуга могло послужить засорение русла Днепра телами убитых солдат ВСУ, а также отсутствие санитарного контроля на правом берегу Херсонской области.

Эпидемию холеры среди солдат ВСУ в Херсоне остановить не удаётся, погибло ещё два человека
Эпидемию холеры среди солдат ВСУ в Херсоне остановить не удаётся, погибло ещё два человека

Напомним, 21 июня стало известно, что в подконтрольном украинским войскам Херсоне произошла вспышка холеры. Тогда сообщалось о 12 жертвах болезни. В основном это военные, но фиксируются случаи заражения и среди гражданских. Сотрудники Роспотребнадзора заявили, что приняли все меры для предотвращения распространения холеры в РФ.

Оксана Попова
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