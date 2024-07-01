Сальдо оценил вероятность распространения холеры на левый берег Днепра

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо оценил вероятность распространения эпидемии холеры на левый берег Днепра. В беседе с РИА "Новости" он сообщил, что это практически невозможно.

"Распространение эпидемии именно от заболевших с правого берега практически невозможно — контакты между берегами не осуществляются. А потенциальные источники инфекции находятся под постоянным контролем наших санитарно-эпидемиологических служб и МЧС. Здесь контроль не ослабляется ни на минуту", — заявил Сальдо.