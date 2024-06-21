В России закрыли путь для попадания холеры с Украины

Сотрудники Роспотребнадзора в марте и апреле приняли все меры для предотвращения распространения холеры в стране. На фоне сообщений о вспышке инфекции на территории подконтрольной киевскому режиму Херсонской области в ведомстве указали на стабильную ситуацию в РФ.

"Роспотребнадзором в марте-апреле были приняты все необходимые меры по недопущению рисков распространения холеры в России в соответствии с санитарными правилами, постановлением главного государственного санитарного врача РФ", — отметили в пресс-службе ведомства в пятницу, 21 июня.

Специалисты Роспотребнадзора направили экстренный запрос в Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для подтверждения данных о вспышке холеры. Также в ведомстве заявили об усилении контроля за санитарно-эпидемиологической обстановкой на приграничных территориях.