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14 июня, 14:42

Инфекционист назвал паразитов, которые поджидают россиян в непригодных водоёмах

Врач Тимаков: Непригодные для купания водоёмы опасны дизентерией и гепатитом А

В летнюю жару многие россияне традиционно едут купаться, но не все знают, какие паразиты могут поджидать в воде. По словам врача-инфекциониста, кандидата медицинских наук Евгения Тимакова, опасность для человека представляют, например, шистосомы. Они заражают человека, проникая через кожу, и вызывают аллергические и воспалительные изменения.

Доктор добавил, что инфекции можно разделить на три типа: вирусные, бактериальные и вызванные простейшими. Первые включают в себя аденовирус, энтеровирус и гепатит А. К бактериальным относятся те, которые переносят различные виды животных: дизентерия, бруцеллёз, тиф, холера и туляремия. С простейшими связаны заболевания, вызванные разными видами амёб.

"Купаться надо только в водоёмах, которые разрешены для купания, проверены соответствующими инстанциями. Водоёмы, где проверено качество воды и рядом с которыми нет диких животных, являются безопасными", — подчеркнул врач в беседе с РИА "ФедералПресс".

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Ранее россиян предупредили, что купание в запрещённых местах может привести к гепатиту. Наиболее опасными резервуарами бактериально-паразитарных и грибковых заболеваний являются пресноводные стоячие или слабопроточные водоёмы с илистым растительным дном и обильными зарослями камыша.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergey Glebov

Николай Рюмин
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