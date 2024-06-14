Инфекционист назвал паразитов, которые поджидают россиян в непригодных водоёмах

В летнюю жару многие россияне традиционно едут купаться, но не все знают, какие паразиты могут поджидать в воде. По словам врача-инфекциониста, кандидата медицинских наук Евгения Тимакова, опасность для человека представляют, например, шистосомы. Они заражают человека, проникая через кожу, и вызывают аллергические и воспалительные изменения.

Доктор добавил, что инфекции можно разделить на три типа: вирусные, бактериальные и вызванные простейшими. Первые включают в себя аденовирус, энтеровирус и гепатит А. К бактериальным относятся те, которые переносят различные виды животных: дизентерия, бруцеллёз, тиф, холера и туляремия. С простейшими связаны заболевания, вызванные разными видами амёб.

"Купаться надо только в водоёмах, которые разрешены для купания, проверены соответствующими инстанциями. Водоёмы, где проверено качество воды и рядом с которыми нет диких животных, являются безопасными", — подчеркнул врач в беседе с РИА "ФедералПресс".