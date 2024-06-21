Холера косит украинских военных в Херсоне: Умерло уже 12 человек

В подконтрольном украинским войскам Херсоне произошла вспышка холеры. В результате умерло как минимум 12 человек. Об этом сообщили в пророссийском подполье.

"В Херсоне вспышка холеры. В больницах уже около 100 человек. Не менее 12 скончались. Преимущественно военные, но уже фиксируются случаи заражения гражданских лиц", — приводит РИА "Новости" слова одного из участников сопротивления.

По его словам, Киев боится раскрывать правду и, чтобы не вызывать панику, выдаёт холеру за брюшной тиф. По предварительным данным, источник вспышки заболевания находился в воде. В зоне риска находятся системы водоснабжения у населённых пунктов на правом берегу Днепра: Антоновка, Садовое, Дачи и Томина Балка, Белозёрка, Днепровское, Кизомыс.

Стоит отметить, что в Херсоне дислоцированы 123-я отдельная бригада территориальной обороны и 34-й полк Нацгвардии Украины.