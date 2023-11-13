Украину предупредили о риске вспышки дизентерии, тифа и холеры вслед за гепатитом А

Вспышка гепатита А на Украине связана с происходящими там боевыми действиями, считает врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. По его словам, в таких зонах чаще всего отсутствуют качественная питьевая вода и нормальная канализация, что и становится причиной болезней.

"Вирусный гепатит А — желудочно-кишечное заболевание, передающееся фекально-оральным путём. Самые частые причины — это отсутствие в достаточном количестве чистой воды и нормальной канализации, поэтому страны, где происходят некие боевые действия, часто подвергаются таким вспышкам или эпидемиям желудочно-кишечных заболеваний, не только вирусного гепатита А, но это и дизентерия, брюшной тиф, холера", — предупредил Жемчугов RT.

Иммунолог объяснил, что при вакцинации организм защищается от заражения на десять лет, повторных заболеваний тоже нет, однако переносится недуг тяжело. Он может оставить серьёзные последствия для печени, хотя у 99% излечение происходит самопроизвольно, заметил врач.

А по мнению вирусолога, доктора биологических наук, профессора, завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Ольги Карповой, Украина переживает очень тяжёлую эпидемию.

"Это связано и с тем, что после 2014 года они отказались от вакцинации по ряду инфекций. И это было исключительно политическое решение, потому что раньше использовались наши вакцины", — рассказала вирусолог.

Также специалист выразила уверенность в том, что коллективного иммунитета нет из-за отсутствия прививок и эпидемического состояния с учётом событий, происходящих в стране.