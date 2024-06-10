На Украине берег реки оказался усеян тушами свиней, заражёнными африканской чумой
"Страна.ua": Заражённые туши свиней обнаружили на берегу реки в Черновцах
Заражённые туши свиней. Обложка © Telegram / Политика страны
На Украине обнаружили необычную находку. На берегу реки Прут, расположенной в Черновцах, нашли туши свиней, заражённые африканской чумой. Об этом сообщило местное издание "Страна.ua" со ссылкой на Госпродпотребслужбу Незалежной.
"Остатки туш специалисты уничтожили и провели дезинфекцию", — утверждается в телеграм-канале.
При этом вход на территорию островка был закрыт, там объявили карантин. Между тем неприятный запах наблюдался и в соседнем микрорайоне.
В прошлом году Life.ru рассказывал, что Минобороны РФ узнало о планах ВСУ отравить источники питьевой воды. В ноябре 2023-го в населённом пункте Черниговка, Запорожье, был обнаружен преднамеренный характер вспышки африканской чумы свиней. Там погибло свыше семи тысяч животных.