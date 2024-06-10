На Украине берег реки оказался усеян тушами свиней, заражёнными африканской чумой

На Украине обнаружили необычную находку. На берегу реки Прут, расположенной в Черновцах, нашли туши свиней, заражённые африканской чумой. Об этом сообщило местное издание "Страна.ua" со ссылкой на Госпродпотребслужбу Незалежной.

"Остатки туш специалисты уничтожили и провели дезинфекцию", — утверждается в телеграм-канале.

При этом вход на территорию островка был закрыт, там объявили карантин. Между тем неприятный запах наблюдался и в соседнем микрорайоне.