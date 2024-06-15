Три солдата ВСУ погибли под Херсоном из-за вспыхнувшей эпидемии брюшного тифа

Среди военнослужащих Украины, располагающихся на подконтрольной Киеву части Херсонской области, разбушевалась эпидемия брюшного тифа. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пророссийское подполье Херсона.

"По состоянию на 10 июня среди личного состава расквартированных в Херсоне и области подразделений украинской армии, преимущественно 123-й отдельной бригады территориальной обороны и 34-го полка Национальной гвардии Украины, зарегистрировано 62 случая заболевания брюшным тифом, из них уже имеется три летальных исхода", — сообщают представители подполья.

По их словам, 12 украинских бойцов пребывают в тяжёлом состоянии, ещё 31 — в состоянии средней степени тяжести. При этом инфекцией заражается всё больше военнослужащих ВСУ. 7 июня диагноз "брюшной тиф" был зафиксирован у 26 солдат, но спустя всего три дня заболевших стало вдвое больше.

По предварительной информации, украинские солдаты подхватили инфекцию из-за воды из местных систем водоснабжения в прибрежных районах. Сейчас специалисты проводят противоэпидемиологические мероприятия. В зону риска попали также системы водоснабжения у населённых пунктов на правом берегу Днепра: Антоновка, Садовое, Дачи и Томина Балка, Белозёрка, Днепровское, Кизомыс.