Республика Конго объявила об эпидемии обезьяньей оспы на территории страны
Конго объявило об эпидемии обезьяньей оспы на территории республики. Об этом сообщает Франс Пресс со ссылкой на главу Минздрава страны Жильбера Мококи.
"Республика Конго объявила эпидемию оспы обезьян, было подтверждено 19 случаев в пяти департаментах, включая столицу Браззавиль", — цитирует агентство главу ведомства.
На текущий момент случаев заболеваний с летальным исходом в стране не зарегистрировано. Жителей Конго просят свести к минимуму любые контакты с животными.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что в январе Роспотребнадзор сообщал о двух случаях заболевания обезьяньей оспой, выявленных в Петербурге. Это произошло после того, как Всемирная организация здравоохранения в мае 2023 года отменила режим ЧС в связи с оспой обезьян, который был введён в 2022 году, когда болезнь выявили у вернувшегося из Нигерии на родину гражданина Великобритании.
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