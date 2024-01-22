В Петербурге выявили два случая оспы обезьян

В Санкт-Петербурге выявили два случая оспы обезьян у мужчин, недавно прилетевших из Китая. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

"Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу информирует о выявлении двух случаев оспы обезьян у туристов, прибывших из Китая", — говорится в сообщении.

Там добавили, что двое заражённых мужчин недавно были в туристической поездке в Гонконге — специальном административном районе КНР. Инфицированные госпитализированы, угроза для их жизни отсутствует. Специалисты проводят эпидемиологическое расследование и определяют круг контактных лиц, которые находятся под наблюдением. Принимается комплекс противоэпидемических мер для предотвращения распространения заболевания, подчеркнули в ведомстве.

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, сопровождающееся лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов. Затем тело покрывается сыпью в виде пятен, которые впоследствии превращаются в пузырьки. После их вскрытия образуются язвы, когда они заживают, появляются корочки, а те со временем становятся рубцами. В случае лёгкого течения болезнь проходит сама и длится от двух до трёх недель.