Регион

Уведомления отключены

18 января, 18:12

У школьника в Санкт-Петербурге обнаружили туберкулёз

Комздрав Петербурга сообщил, что у школьника выявили туберкулёз закрытой формы

Туберкулёз в закрытой форме выявили у школьника в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил комитет по здравоохранению. Там отметили, что в учебном заведении уже завершили дезинфекцию.

"09.01.2024 в ГБОУ СОШ № 203 Красносельского района Санкт-Петербурга зарегистрирован случай заболевания закрытой (небациллярной) формой туберкулёза у учащегося школы", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что выявить заболевание удалось при помощи профилактического скрининга на туберкулёз по результатам плановой туберкулинодиагностики. Болезнь протекает без симптомов.

В России создают вакцину, которая изменит жизнь больных туберкулёзом
В России создают вакцину, которая изменит жизнь больных туберкулёзом

Ранее Лайф писал о мифе, что туберкулёзом болеют только бездомные и малообеспеченные люди. Оказалось, что часто эту инфекцию, передающуюся воздушно-капельным путём, подхватывают учителя, воспитатели и бизнесмены, потому что они имеют большой круг общения.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Мышляева
  • Новости
  • Здоровье
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров