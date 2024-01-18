У школьника в Санкт-Петербурге обнаружили туберкулёз

Туберкулёз в закрытой форме выявили у школьника в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил комитет по здравоохранению. Там отметили, что в учебном заведении уже завершили дезинфекцию.

"09.01.2024 в ГБОУ СОШ № 203 Красносельского района Санкт-Петербурга зарегистрирован случай заболевания закрытой (небациллярной) формой туберкулёза у учащегося школы", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что выявить заболевание удалось при помощи профилактического скрининга на туберкулёз по результатам плановой туберкулинодиагностики. Болезнь протекает без симптомов.