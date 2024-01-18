У школьника в Санкт-Петербурге обнаружили туберкулёз
Комздрав Петербурга сообщил, что у школьника выявили туберкулёз закрытой формы
Туберкулёз в закрытой форме выявили у школьника в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил комитет по здравоохранению. Там отметили, что в учебном заведении уже завершили дезинфекцию.
"09.01.2024 в ГБОУ СОШ № 203 Красносельского района Санкт-Петербурга зарегистрирован случай заболевания закрытой (небациллярной) формой туберкулёза у учащегося школы", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что выявить заболевание удалось при помощи профилактического скрининга на туберкулёз по результатам плановой туберкулинодиагностики. Болезнь протекает без симптомов.
Ранее Лайф писал о мифе, что туберкулёзом болеют только бездомные и малообеспеченные люди. Оказалось, что часто эту инфекцию, передающуюся воздушно-капельным путём, подхватывают учителя, воспитатели и бизнесмены, потому что они имеют большой круг общения.
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