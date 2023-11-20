В России создают вакцину, которая изменит жизнь больных туберкулёзом

В Центре Гамалеи создают вакцину от туберкулёза, защищающую от его реактивации. Как сообщает "Газета.ru", применяющаяся сегодня в России вакцина БЦЖ защищает детей от тяжёлых случаев диссеминированного туберкулёза, но не защищает от самого заражения. Новый препарат — "ГамТБвак" — направлен как раз на защиту от инфицирования, а его следующая его форма — от реактивации "спящего" туберкулёза.

Как известно, туберкулёз может протекать в открытой и закрытой форме. Их главное отличие состоит в том, выделяет ли больной бактерии (при разговоре, кашле, чихании) во внешнюю среду. Закрытая форма туберкулёза является условно не заразной, но при отсутствии лечения неизбежен переход в открытую форму.

"Треть земного шара является носителями туберкулёза до поры до времени, пока какой-нибудь стресс не произойдёт и не будет активации. Поэтому создание следующей формы вакцины так важно", — пояснил глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург.