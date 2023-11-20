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20 ноября, 11:09

В России создают вакцину, которая изменит жизнь больных туберкулёзом

Академик Гинцбург: Вакцина "ГамТБвак" поможет от реактивации "спящего" туберкулёза

В Центре Гамалеи создают вакцину от туберкулёза, защищающую от его реактивации. Как сообщает "Газета.ru", применяющаяся сегодня в России вакцина БЦЖ защищает детей от тяжёлых случаев диссеминированного туберкулёза, но не защищает от самого заражения. Новый препарат — "ГамТБвак" — направлен как раз на защиту от инфицирования, а его следующая его форма — от реактивации "спящего" туберкулёза.

Как известно, туберкулёз может протекать в открытой и закрытой форме. Их главное отличие состоит в том, выделяет ли больной бактерии (при разговоре, кашле, чихании) во внешнюю среду. Закрытая форма туберкулёза является условно не заразной, но при отсутствии лечения неизбежен переход в открытую форму.

"Треть земного шара является носителями туберкулёза до поры до времени, пока какой-нибудь стресс не произойдёт и не будет активации. Поэтому создание следующей формы вакцины так важно", — пояснил глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

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Ранее Лайф развеял миф, что туберкулёзом болеют бездомные и малообеспеченные люди. Часто болезни подвержены учителя, воспитатели, бизнесмены, потому что они имеют большой круг общения, ведь инфекция передаётся воздушно-капельным путём. А прошлым летом в России выявили туберкулёз, который не поддаётся лечению антибиотиками. Пандемия ковида подстегнула развитие болезни, так как туберкулёзу вынужденно уделялось меньше внимания. Так, в прошлом году показатели по инфекции ухудшились в 44 регионах страны. Большое число заболевших выявлено в Белгородской, Воронежской, Костромской, Ростовской областях.

Обложка ©

Drazen Zigic / freepik.com

Марина Калегина
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