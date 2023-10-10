Хоть бельё выжимай: Эксперт назвал один из необычных признаков туберкулёза

Туберкулёз является смертельным заболеванием, однако вылечить его можно при своевременном обращении к врачу. Как рассказал газете "Вечерняя Москва" врач-терапевт Андрей Кондрахин, чаще всего этот недуг поражает лёгкие.

"Возбудитель заболевания — палочка Коха — может поражать разные органы нашего организма, например лёгкие и бронхи, мочеполовую систему, позвоночник, кости таза, глаза и мозговые оболочки, лимфатические узлы. Однако чаще всего эта микобактерия поражает лёгкие человека", — сообщил Кондрахин.

По его словам, это заболевание устойчиво ко многим видам антибиотиков и сложно поддаётся лечению, тогда как заразиться им — просто. Всё дело в том, что передаётся оно воздушно-капельным путём.

Первыми признаками заражения специалист назвал кашель, быструю утомляемость и ничем необъяснимую слабость. Ещё один симптом — сильная потливость. Человек начинает потеть настолько сильно, что после ночи можно буквально "выжимать постельное бельё", пояснил врач. С момента заражения до проявления заболевания может пройти от нескольких месяцев до года. Хотя бывают случаи, когда первые признаки проявляются уже через несколько дней.

Одним из наиболее эффективных способов выявить наличие этого заболевания является применение препарата "Диаскинтест", который содержит белки, вызывающие ответную иммунную реакцию на туберкулёз. Также можно провести флюорографию и компьютерную томографию лёгких. А единственным надёжным методом защиты от болезни врач назвал вакцину БЦЖ. Её делают детям в первые дни жизни, а ревакцинацию проводят уже в 7–14 лет.