Россиян предупредили о связи ожирения и увеличения риска развития рака

Ожирение является далеко не только эстетической проблемой, так как оно может привести к развитию инфаркта, инсульта, диабета и многих других серьёзных заболеваний. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-эксперт лаборатории "Гемотест", гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

"Ожирение — это хроническое заболевание, к которому приводит избыточное накопление жира в организме. При этом сами по себе жировые клетки (липиды) не токсичны. Но они накапливают вещества, которые отравляют организм и вызывают воспаление. Именно внутреннее воспаление — один из главных факторов развития сахарного диабета, атеросклероза, тромбоза, инфарктов, инсультов, эндокринных и даже психических заболеваний", — пояснила медик.

По словам специалиста, скрытые воспалительные процессы в свою очередь делают иммунитет уязвимым, а также нарушают апоптоз — уникальная способность организма, когда повреждённые клетки уничтожают сами себя. К примеру, в теле человека ежедневно появляются клетки, которые в перспективе могут переродиться в раковые. Однако именно благодаря апоптозу этого не произойдёт. Получается, что ожирение повреждает этот важный механизм и, соотвественно, увеличивают риск развития онкологии. Кроме того, Кашух рассказала о двусторонней связи между ожирением и коронавирусом. Так, люди с ожирением чаще переносят болезнь в тяжёлой форме, а риск летального исхода у них выше. Однако при этом возможен и другой эффект. Часто встречаются случаи, когда люди, у которых раньше не было проблем с лишним весом, начинают, наоборот, его набирать, вплоть до ожирения. Это связано с тем, что вирус способен вмешиваться в метаболизм и нарушать обменные процессы. Причём зачастую он повреждает поджелудочную железу, которая вырабатывает инсулин, добавила гастроэнтеролог.

В заключении собеседница Лайфа отметила, что лечение ожирения всегда начинается с изменения образа жизни и характера питания. В первую очередь необходимо ограничить употребление быстрых углеводов, а также каждый день хотя бы по 30 минут активно двигаться. В ряде случаев можно обратиться к врачу, чтобы тот добавил медикаментозную терапию.