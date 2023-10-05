Минздрав назвал число россиян с ожирением, и с каждым годом эта цифра всё больше
Министр Мурашко: Число россиян с ожирением с 2009 года выросло на 36%
Статистика Минздрава показывает, что в России выросло число людей с ожирением. Об этом заявил в четверг, 5 октября, глава ведомства Михаил Мурашко. По его словам, рост числа россиян с этим диагнозом с 2009 года составил около 36% — и на сегодняшний день в нашей стране ожирением страдают почти 3,5 миллиона человек.
Министр отметил, что ожирение сегодня рассматривается как неинфекционная пандемия XXI века. Причин тому много, но существенное влияние оказала пандемия коронавируса.
"Прирост по данной группе составляет порядка 36%", — сказал Мурашко, выступая на Международном конгрессе "Ожирение и метаболические нарушения" в Москве.
Ранее хирург Сергей Визгалов сообщил, что только 5% людей с ожирением могут похудеть и удержать вес. Наиболее эффективным методом борьбы в этой ситуации он назвал бариатрическую хирургию, после которой результат сохраняется до 16 лет. А вот строгие диеты не помогут. По словам эксперта, подобные ограничения связаны с расстройством пищевого поведения.