Минздрав Таиланда сообщил о 24 новых случаях оспы обезьян, один пациент умер
В Таиланде за последнюю неделю выявили 24 новых случая заражения оспой обезьян, один из заболевших скончался. Об этом рассказал исполняющий обязанности генерального директора департамента по контролю заболеваний Министерства здравоохранения Таиланда доктор Тхонгчай Киратихаттаякон.
Из 24 случаев заражения девять пришлись на Бангкок, по три на провинции Нонтхабури и Чиангмай, два на остров Пхукет и по одному на провинции Чонбури, Накхонпатхом, Сарабури, ещё четыре на провинции в центре и на северо-востоке страны.
Умер один из заразившихся — 24-летний таец, в последние три года болевший СПИДом, который развился из-за ВИЧ-инфекции. Он был доставлен в центр инфекционных болезней Таиланда 12 сентября, а скончался на прошлой неделе, уточнил глава Минздрава страны.
В России о первом случае оспы обезьян Роспотребнадзор сообщил 12 июля 2022 года. Пациент сам обратился в медучреждение с характерной сыпью, а анализы выявили у него именно этот вирус. Болезнь мужчина перенёс достаточно легко, врачи выявили всех лиц, которые контактировали с заболевшим, а в Петербурге даже продезинфицировали места, которые посетил подхвативший оспу обезьян россиянин. О втором случае болезни стало известно 8 сентября 2022 года, также в Петербурге. В феврале ВОЗ продлила режим чрезвычайной ситуации для оспы обезьян. А в мае организация отменила режим ЧС, потому что число инфицированных резко снизилось по сравнению с июлем 2022 года.
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