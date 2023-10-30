Минздрав Таиланда сообщил о 24 новых случаях оспы обезьян, один пациент умер

В Таиланде за последнюю неделю выявили 24 новых случая заражения оспой обезьян, один из заболевших скончался. Об этом рассказал исполняющий обязанности генерального директора департамента по контролю заболеваний Министерства здравоохранения Таиланда доктор Тхонгчай Киратихаттаякон.

Из 24 случаев заражения девять пришлись на Бангкок, по три на провинции Нонтхабури и Чиангмай, два на остров Пхукет и по одному на провинции Чонбури, Накхонпатхом, Сарабури, ещё четыре на провинции в центре и на северо-востоке страны.