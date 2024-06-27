Эпидемию холеры среди солдат ВСУ в Херсоне остановить не удаётся, погибло ещё два человека
Подполье: В подконтрольном ВСУ Херсоне от холеры умерли ещё два человека
В подконтрольном Киеву Херсоне не удаётся остановить эпидемию холеры: от этого заболевания в городе скончалось ещё два человека, госпитализация военнослужащих ВСУ продолжается. Об этом сообщили в пророссийском подполье.
"Ещё два человека скончались от холеры в Херсоне. Продолжается госпитализация военнослужащих ВСУ. На этом фоне местные прокиевские власти продолжают отрицать сам факт эпидемии", — цитирует РИА "Новости" участника херсонского сопротивления.
Напомним, 21 июня стало известно, что в подконтрольном украинским войскам Херсоне произошла вспышка холеры. Тогда сообщалось о 12 жертвах болезни. В основном это военные, однако фиксируются случаи заражения и среди гражданских. Сотрудники Роспотребнадзора заявили, что приняли все меры для предотвращения распространения холеры в РФ.
ТАСС / Станислав Красильников