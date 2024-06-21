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21 июня, 14:13

Эксперт предупредил о высоком риске смерти при холере

Иммунолог Болибок: Холера имеет фекально-оральный путь заражения

Холера — достаточно тяжёлое заболевание, которое имеет фекально-оральный путь заражения. Об этом журналистам рассказал иммунолог Владимир Болибок. Заражение происходит, если выделения больного человека попадают в окружающую среду.

"Холера достаточно тяжёлое заболевание: если не оказать помощь, то достаточно высокая смертность", предупредил собеседник RT.

Основные проявления холеры — диарея, частая рвота, потеря жидкости вплоть до тяжёлого обезвоживания. Всё это происходит на фоне нарушений функций тонкого кишечника. После попадания возбудителя в организм начинается инкубационный период, который может длиться от нескольких часов до пяти суток. В это время у пациента нет никаких проявлений болезни, однако человек уже является заразившимся.

В России закрыли путь для попадания холеры с Украины
В России закрыли путь для попадания холеры с Украины

Напомним, ранее стало известно, что в подконтрольном украинским войскам Херсоне произошла вспышка холеры. В результате умерло по меньшей мере 12 человек. В основном это военные, однако фиксируются случаи заражения и среди гражданских. Россияне, к счастью, в безопасности: Роспотребнадзор принял меры для предотвращения распространения холеры в нашей стране.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Helena Nechaeva

Марина Калегина
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