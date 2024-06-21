Эксперт предупредил о высоком риске смерти при холере
Иммунолог Болибок: Холера имеет фекально-оральный путь заражения
Холера — достаточно тяжёлое заболевание, которое имеет фекально-оральный путь заражения. Об этом журналистам рассказал иммунолог Владимир Болибок. Заражение происходит, если выделения больного человека попадают в окружающую среду.
"Холера достаточно тяжёлое заболевание: если не оказать помощь, то достаточно высокая смертность", — предупредил собеседник RT.
Основные проявления холеры — диарея, частая рвота, потеря жидкости вплоть до тяжёлого обезвоживания. Всё это происходит на фоне нарушений функций тонкого кишечника. После попадания возбудителя в организм начинается инкубационный период, который может длиться от нескольких часов до пяти суток. В это время у пациента нет никаких проявлений болезни, однако человек уже является заразившимся.
Напомним, ранее стало известно, что в подконтрольном украинским войскам Херсоне произошла вспышка холеры. В результате умерло по меньшей мере 12 человек. В основном это военные, однако фиксируются случаи заражения и среди гражданских. Россияне, к счастью, в безопасности: Роспотребнадзор принял меры для предотвращения распространения холеры в нашей стране.
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