Эксперт предупредил о высоком риске смерти при холере

Холера — достаточно тяжёлое заболевание, которое имеет фекально-оральный путь заражения. Об этом журналистам рассказал иммунолог Владимир Болибок. Заражение происходит, если выделения больного человека попадают в окружающую среду.

"Холера достаточно тяжёлое заболевание: если не оказать помощь, то достаточно высокая смертность", — предупредил собеседник RT.

Основные проявления холеры — диарея, частая рвота, потеря жидкости вплоть до тяжёлого обезвоживания. Всё это происходит на фоне нарушений функций тонкого кишечника. После попадания возбудителя в организм начинается инкубационный период, который может длиться от нескольких часов до пяти суток. В это время у пациента нет никаких проявлений болезни, однако человек уже является заразившимся.