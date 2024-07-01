Киев уличили в замалчивании эпидемии холеры в рядах ВСУ в Херсоне
Филипчук: Киев замалчивает ситуацию с эпидемией холеры в рядах ВСУ в Херсоне
Киевский режим пытается замалчивать ситуацию с эпидемией холеры в рядах Вооружённых сил Украины в Херсоне. Об этом в своём телеграм-канале рассказал глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.
По его словам, холера продолжает убивать украинских военнослужащих. Помимо этого, отметил Филипчук, Киеву уже не удаётся скрывать масштабы происходящего.
"Но Киев продолжает делать вид, что ничего не происходит. Ещё как минимум два человека умерли от этой заразы на правом берегу", — заявил Филипчук.
Напомним, 21 июня стало известно, что в подконтрольном украинским войскам Херсоне произошла вспышка холеры. Умерло 12 человек, в основном военные, но есть и гражданские. Впоследствии губернатор Херсонской области Владимир Сальдо оценил вероятность распространения эпидемии этого заболевания на левый берег Днепра. Глава региона подчеркнул, что это практически невозможно. Сегодня стало известно, что в Мариуполе, ДНР, нашли холероподобную бактерию. В Роспотребнадзоре пояснили, что эти микроорганизмы не являются возбудителями холеры.
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