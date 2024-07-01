Киевский режим пытается замалчивать ситуацию с эпидемией холеры в рядах Вооружённых сил Украины в Херсоне. Об этом в своём телеграм-канале рассказал глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.

По его словам, холера продолжает убивать украинских военнослужащих. Помимо этого, отметил Филипчук, Киеву уже не удаётся скрывать масштабы происходящего.