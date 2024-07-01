Холероподобную бактерию нашли в водоёмах Мариуполя
Власти Мариуполя: В водоёмах в черте города обнаружен холероподобный вибрион
В водоёмах Мариуполя обнаружен холероподобный вибрион. Эти бактерии не являются возбудителем холеры, однако вызывают заболевание острыми кишечными инфекциями, сообщает пресс-служба городской администрации.
"По результатам проведённых исследований и протокола испытаний на холеру в водоёмах, реках и морской воде в черте городского округа Мариуполь Роспотребнадзором обнаружено наличие холероподобного вибриона", — указано в сообщении.
Как отметили в администрации, в зону риска попали реки Кальмиус и Кальчик — в них медики призывают не купаться и не ловить рыбу. В Роспотребнадзоре в свою очередь ещё раз напомнили, что такой вибрион не является холерой и относится к кишечной инфекции. Тем не менее при первых признаках заболевания следует обратиться к врачу. В ведомстве также рассказали, что случаев заболевания холерой в новых регионах не выявлено. Не было обнаружено и эпидемиологически значимых патогенов.
"Особое внимание уделяется мониторингу ситуации на юге нашей страны, в том числе в новых субъектах РФ. Высокотехнологичные лаборатории Роспотребнадзора усилены специализированными противоэпидемическими бригадами. Обеспечен контроль за обследованием всех лиц с признаками острой кишечной инфекции на широкий спектр возбудителей, включая холеру. Случаев заболевания холерой не выявлено", — подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Ранее стало известно, что в подконтрольном украинским войскам Херсоне произошла вспышка холеры. Тогда сообщалось о 12 жертвах болезни. В основном это военные, но фиксируются случаи заражения и среди гражданских. Сотрудники Роспотребнадзора заявили, что приняли все меры для предотвращения распространения холеры в РФ.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин