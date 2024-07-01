Холероподобную бактерию нашли в водоёмах Мариуполя

Как отметили в администрации, в зону риска попали реки Кальмиус и Кальчик — в них медики призывают не купаться и не ловить рыбу. В Роспотребнадзоре в свою очередь ещё раз напомнили, что такой вибрион не является холерой и относится к кишечной инфекции. Тем не менее при первых признаках заболевания следует обратиться к врачу. В ведомстве также рассказали, что случаев заболевания холерой в новых регионах не выявлено. Не было обнаружено и эпидемиологически значимых патогенов.