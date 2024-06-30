"Никто ничего не делал": Сальдо раскрыл причину вспышки холеры на правом берегу Днепра

Вспышка холеры на правом берегу Днепра на подконтрольной Киеву территории вызвана наводнением, которое произошло после подрыва ВСУ Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом в воскресенье, 30 июня, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Если на левобережье мы провели огромный комплекс работ по обеззараживанию и санитарной обработке местности, то на оккупированной части области никто ничего не делал в этом направлении", — отметил он в беседе с РИА "Новости".