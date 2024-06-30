"Никто ничего не делал": Сальдо раскрыл причину вспышки холеры на правом берегу Днепра
Сальдо: Вспышка холеры на правом берегу Днепра вызвана подрывом Каховской ГЭС
Вспышка холеры на правом берегу Днепра на подконтрольной Киеву территории вызвана наводнением, которое произошло после подрыва ВСУ Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом в воскресенье, 30 июня, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Если на левобережье мы провели огромный комплекс работ по обеззараживанию и санитарной обработке местности, то на оккупированной части области никто ничего не делал в этом направлении", — отметил он в беседе с РИА "Новости".
Сальдо добавил, что распространение инфекции могли спровоцировать несколько факторов: засорение русла Днепра телами украинских военных, проблемы в функционировании очистных сооружений и отсутствие санитарного контроля на правом берегу реки.
Напомним, 21 июня стало известно, что в подконтрольном украинским войскам Херсоне произошла вспышка холеры. Тогда сообщалось о 12 жертвах болезни. В основном это военные, но фиксируются случаи заражения и среди гражданских. Сотрудники Роспотребнадзора заявили, что приняли все меры для предотвращения распространения холеры в РФ.
Как сообщал Life.ru, 6 июня 2023 года ВСУ нанесли мощный удар по дамбе Каховской ГЭС, разрушив её и вызвав в Херсонской области сильное наводнение. В зоне подтопления оказались 35 населённых пунктов, в том числе Новая Каховка. Губернатор региона Владимир Сальдо указывал, что инцидент нарушил экологическое равновесие в регионе. Общее число жертв в результате действий Киева превысило 60 человек. По словам Сальдо, после победы в спецоперации электростанцию и водохранилище можно будет восстановить.
ТАСС / Алексей Коновалов