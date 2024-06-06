ПМЭФ
Умерла Анастасия Заворотнюк
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июня, 04:54

Сальдо оценил перспективы восстановления плотины Каховской ГЭС после завершения СВО

Сальдо: После победы в СВО восстановить плотину Каховской ГЭС будет легко

Разрушенная Каховская ГЭС. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Разрушенная Каховская ГЭС. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Восстановить плотину Каховской ГЭС можно после победы в специальной военной операции, так как технически это несложно, учитывая современное развитие науки и производства в РФ, рассказал РИА "Новости" губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Однозначно и бесповоротно выступаю за воссоздание в первую очередь Каховского водохранилища. Даже не столь важно, будет ли при этом возобновлено производство электроэнергии", — сообщил Сальдо в годовщину ЧП.

Он уточнил, что основной ценностью Каховской ГЭС была именно гидротехническая: станция была источником воды для самой крупной в Европе и одной из самых больших в мире мелиоративных систем.

Сенатор Кастюкевич назвал колоссальной сумму ущерба от разрушения Каховской ГЭС
Сенатор Кастюкевич назвал колоссальной сумму ущерба от разрушения Каховской ГЭС

Напомним, в июне 2023 года в результате украинского обстрела была полностью разрушена дамба Каховской ГЭС. В зоне подтопления оказались 35 населённых пунктов Херсонской области, в том числе Новая Каховка. Погибло не менее 55 человек. Как отмечал губернатор Владимир Сальдо, атака на плотину нарушила экологическое равновесие в регионе и является величайшим преступлением ВСУ.

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Каховская ГЭС
  • Владимир Сальдо
  • Мировая политика
  • Политика
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров