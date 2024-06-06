Сальдо оценил перспективы восстановления плотины Каховской ГЭС после завершения СВО
Сальдо: После победы в СВО восстановить плотину Каховской ГЭС будет легко
Разрушенная Каховская ГЭС. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Восстановить плотину Каховской ГЭС можно после победы в специальной военной операции, так как технически это несложно, учитывая современное развитие науки и производства в РФ, рассказал РИА "Новости" губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Однозначно и бесповоротно выступаю за воссоздание в первую очередь Каховского водохранилища. Даже не столь важно, будет ли при этом возобновлено производство электроэнергии", — сообщил Сальдо в годовщину ЧП.
Он уточнил, что основной ценностью Каховской ГЭС была именно гидротехническая: станция была источником воды для самой крупной в Европе и одной из самых больших в мире мелиоративных систем.
Напомним, в июне 2023 года в результате украинского обстрела была полностью разрушена дамба Каховской ГЭС. В зоне подтопления оказались 35 населённых пунктов Херсонской области, в том числе Новая Каховка. Погибло не менее 55 человек. Как отмечал губернатор Владимир Сальдо, атака на плотину нарушила экологическое равновесие в регионе и является величайшим преступлением ВСУ.