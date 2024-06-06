"Очень тяжёлое испытание": Сальдо спустя год раскрыл число жертв от разрушения Каховской ГЭС
Сальдо: Число жертв от прорыва дамбы Каховской ГЭС превысило 60 человек
Каховская ГЭС после разрушения дамбы. Обложка © TACC / Алексей Коновалов
Общее количество жертв от прорыва дамбы Каховской ГЭС в 2023 году превысило 60 человек. Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.
"Это было очень тяжёлое испытание для людей, органов власти, организаций и ведомств. <...> К сожалению, не обошлось без жертв — больше 60 человек погибли", — написал губернатор в телеграм-канале.
По словам Сальдо, с затопленных территорий тогда было эвакуировано свыше 10 тысяч человек. Всех их располагали в пунктах временного размещения (ПВР). В настоящий момент большинство жителей уже вернулись в собственные дома. При этом, как добавил глава региона, около 430 эвакуированных в настоящее время до сих пор вынуждены жить в ПВР.
Напомним, 6 июня 2023 года ВСУ нанесли мощный удар по дамбе Каховской ГЭС, разрушив её и вызвав в Херсонской области сильное наводнение. В зоне подтопления оказались 35 населённых пунктов, в том числе Новая Каховка. Губернатор Владимир Сальдо указывал, что инцидент нарушил экологическое равновесие в регионе. По его словам, после победы в спецоперации электростанцию и водохранилище можно будет восстановить.