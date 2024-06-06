"Очень тяжёлое испытание": Сальдо спустя год раскрыл число жертв от разрушения Каховской ГЭС

"Это было очень тяжёлое испытание для людей, органов власти, организаций и ведомств. <...> К сожалению, не обошлось без жертв — больше 60 человек погибли", — написал губернатор в телеграм-канале.

По словам Сальдо, с затопленных территорий тогда было эвакуировано свыше 10 тысяч человек. Всех их располагали в пунктах временного размещения (ПВР). В настоящий момент большинство жителей уже вернулись в собственные дома. При этом, как добавил глава региона, около 430 эвакуированных в настоящее время до сих пор вынуждены жить в ПВР.