ПМЭФ
Умерла Анастасия Заворотнюк
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июня, 10:40

"Очень тяжёлое испытание": Сальдо спустя год раскрыл число жертв от разрушения Каховской ГЭС

Сальдо: Число жертв от прорыва дамбы Каховской ГЭС превысило 60 человек

Каховская ГЭС после разрушения дамбы. Обложка © TACC / Алексей Коновалов

Каховская ГЭС после разрушения дамбы. Обложка © TACC / Алексей Коновалов

Общее количество жертв от прорыва дамбы Каховской ГЭС в 2023 году превысило 60 человек. Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

"Это было очень тяжёлое испытание для людей, органов власти, организаций и ведомств. <...> К сожалению, не обошлось без жертв — больше 60 человек погибли", — написал губернатор в телеграм-канале.

По словам Сальдо, с затопленных территорий тогда было эвакуировано свыше 10 тысяч человек. Всех их располагали в пунктах временного размещения (ПВР). В настоящий момент большинство жителей уже вернулись в собственные дома. При этом, как добавил глава региона, около 430 эвакуированных в настоящее время до сих пор вынуждены жить в ПВР.

Опубликовано видео удара ВСУ по Каховской ГЭС из РСЗО HIMARS
Опубликовано видео удара ВСУ по Каховской ГЭС из РСЗО HIMARS

Напомним, 6 июня 2023 года ВСУ нанесли мощный удар по дамбе Каховской ГЭС, разрушив её и вызвав в Херсонской области сильное наводнение. В зоне подтопления оказались 35 населённых пунктов, в том числе Новая Каховка. Губернатор Владимир Сальдо указывал, что инцидент нарушил экологическое равновесие в регионе. По его словам, после победы в спецоперации электростанцию и водохранилище можно будет восстановить.

Наталья Исакова
  • Новости
  • Каховская ГЭС
  • Владимир Сальдо
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров