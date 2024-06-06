Опубликовано видео удара ВСУ по Каховской ГЭС из РСЗО HIMARS
РИА "Новости" показало видео удара ВСУ по Каховской ГЭС
Опубликовано видео с моментом украинского обстрела Каховской ГЭС в Херсонской области со стороны ВСУ в 2023 году. Он был нанесён до удара 6 июня, ставшего причиной обрушения дамбы и последующего наводнения.
Удар ВСУ по Каховской ГЭС летом 2023 года. Видео © Telegram / РИА "Новости"
Как пишет РИА "Новости", противник, вероятно, использовал американскую РСЗО HIMARS. Точная дата и последствия атаки не указываются. Лишь уточняется, что тогда дамба Каховской ГЭС уцелела.
Напомним, в июне 2023 года ВСУ нанесли мощный удар по дамбе Каховской ГЭС, разрушив её и вызвав в Херсонской области сильное наводнение. В зоне подтопления оказались 35 населённых пунктов, в том числе Новая Каховка. Погибло не менее 55 человек. Губернатор Владимир Сальдо указывал, что инцидент нарушил экологическое равновесие в регионе. По его словам, после победы в спецоперации электростанцию и водохранилище можно будет восстановить.
Telegram / РИА "Новости"