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Регион
6 июня, 06:55

Опубликовано видео удара ВСУ по Каховской ГЭС из РСЗО HIMARS

РИА "Новости" показало видео удара ВСУ по Каховской ГЭС

Опубликовано видео с моментом украинского обстрела Каховской ГЭС в Херсонской области со стороны ВСУ в 2023 году. Он был нанесён до удара 6 июня, ставшего причиной обрушения дамбы и последующего наводнения.

Удар ВСУ по Каховской ГЭС летом 2023 года. Видео © Telegram / РИА "Новости"

Как пишет РИА "Новости", противник, вероятно, использовал американскую РСЗО HIMARS. Точная дата и последствия атаки не указываются. Лишь уточняется, что тогда дамба Каховской ГЭС уцелела.

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Напомним, в июне 2023 года ВСУ нанесли мощный удар по дамбе Каховской ГЭС, разрушив её и вызвав в Херсонской области сильное наводнение. В зоне подтопления оказались 35 населённых пунктов, в том числе Новая Каховка. Погибло не менее 55 человек. Губернатор Владимир Сальдо указывал, что инцидент нарушил экологическое равновесие в регионе. По его словам, после победы в спецоперации электростанцию и водохранилище можно будет восстановить.

Обложка ©

Telegram / РИА "Новости"

Матвей Константинов
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