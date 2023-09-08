Онищенко связал с опытами США вспышку смертельной болезни, подкосившей два батальона ВСУ
Онищенко назвал эксперименты США причиной вспышки легионеллёза в Польше
Зафиксированная в Польше и на Украине вспышка легионеллёза — это результат американских экспериментов по созданию оружия массового уничтожения. Так считает академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, о чём он рассказал в своей программе на радио Sputnik.
По его мнению, цель США — обвинить российскую сторону в использовании биологического оружия против поляков и украинцев. Онищенко обратил внимание, что все очаги распространения болезни не связаны между собой, а значит, речь не идёт об одной и той же эпидемиологической цепочке.
"Считаю, что это эксперименты, которые проводит военно-биологическое направление армии Соединённых Штатов. Сейчас это синергируется с докладом Министерства обороны, который они сделали достоянием общественности и в котором уже пытаются обвинить нашу страну", — отметил учёный.
Он добавил, что смертность от легионеллы намного выше, чем при коронавирусе, поэтому трудно предположить, чем обернётся распространение инфекции. По словам Онищенко, подобные эксперименты США доказывают "начало развёртывания следующей новеллы в противостоянии России и НАТО".
Ранее Лайф сообщал, что количество заболевших легионеллёзом в Польше выросло до 158 человек. Всего же с начала вспышки от "болезни легионеров" скончалось 18 человек. Недуг распространился из Жешува Подкарпатского воеводства. Также легионеллёз обнаружен у солдат ВСУ и польских наёмников на Купянском направлении. Речь может идти о тысяче военнослужащих.
ТАСС / POOL / Рамиль Ситдиков