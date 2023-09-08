Онищенко связал с опытами США вспышку смертельной болезни, подкосившей два батальона ВСУ

Зафиксированная в Польше и на Украине вспышка легионеллёза — это результат американских экспериментов по созданию оружия массового уничтожения. Так считает академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, о чём он рассказал в своей программе на радио Sputnik.

По его мнению, цель США — обвинить российскую сторону в использовании биологического оружия против поляков и украинцев. Онищенко обратил внимание, что все очаги распространения болезни не связаны между собой, а значит, речь не идёт об одной и той же эпидемиологической цепочке.

"Считаю, что это эксперименты, которые проводит военно-биологическое направление армии Соединённых Штатов. Сейчас это синергируется с докладом Министерства обороны, который они сделали достоянием общественности и в котором уже пытаются обвинить нашу страну", — отметил учёный.