Иммунолог оценил вероятность завоза "болезни легионеров" в Россию

России не грозит вспышка "болезни легионеров", так как заболевание не характерно для нашей страны. Об этом рассказал газете "Вечерняя Москва" врач-иммунолог Владимир Болибок.

Он объяснил, что бактерии легионеллы, вызывающие эту болезнь, живут в водной среде и попадают в организм человека в виде аэрозоля, который образуется в системах кондиционирования, использующих воду для охлаждения. Речь может идти об увлажнителях воздуха и уличных системах полива. Распространяются бактерии при температуре воды свыше 30 градусов, однако россиянам переживать не стоит.

"В России не было выявлено случаев заражения данной инфекцией, потому что у нас не распространены системы аэрозольного кондиционирования воздуха. Это заболевание нехарактерно для нашей страны", — заключил Болибок.